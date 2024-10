Atenção donas de casa! Revelada a frequência que se deve lavar as toalhas

Embora pareçam limpas, o tecido extremamente absorvente pode esconder microrganismos

Ruan Monyel - 30 de outubro de 2024

(Foto: Ilustração/Youtube/Jordana Lima)

Toda dona de casa já se perguntou qual é a frequência correta para lavar as toalhas. Afinal, algumas pessoas passam até meses utilizando a mesma.

Embora pareçam limpas, o tecido extremamente absorvente pode esconder microrganismos, vírus e bactérias nocivas à saúde.

Saber a frequência correta de lavagem das peças é imprescindível para preservar o bem-estar da sua família. Leia até o fim e descubra a forma certa de fazer isso.

Atenção, donas de casa! Revelada a frequência ideal para lavar as toalhas

Lavar roupas é uma das atividades domésticas mais trabalhosas, exigindo muito esforço e tomando bastante tempo do dia.

Tudo fica ainda pior quando, além das peças de vestuário cotidiano, itens de cama, mesa e banho também precisam ser lavados.

E, embora sejam alguns dos itens mais utilizados diariamente, poucos sabem a real frequência de limpeza que as toalhas exigem.

Mesmo que pareça besteira, esses itens podem transmitir doenças, pois o tecido úmido é o cenário ideal para o acúmulo de germes e bactérias.

Em um artigo recente publicado pelo site “ND+”, um especialista na área de microrganismos revela que, além da frequência, existe uma forma correta de higienizar as toalhas.

O microbiologista aponta que o ideal é lavar as peças, no máximo, após três usos, pois a alta umidade faz com que germes se proliferem rapidamente.

Ainda segundo o profissional, quando as toalhas começam a apresentar um forte odor, é melhor lavá-las imediatamente, pois o mau cheiro indica a presença de microrganismos.

Além disso, o correto é lavá-las em água quente, com no mínimo 60 graus, afinal, apenas as altas temperaturas garantem a eliminação completa das bactérias.

Por fim, a última recomendação é certificar-se de que as toalhas sequem completamente antes de guardá-las no armário.

Fazendo isso, você evita doenças de pele, problemas de saúde e prolonga a vida útil das suas toalhas.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!