Bruno Peixoto é reeleito presidente da Alego

Presidente convocou novo pleito após eleição anterior ter sido questionada na Justiça

Pedro Hara - 30 de outubro de 2024

Deputados celebrando a reeleição de Bruno Peixoto. (Foto: Sérgio Rocha/Alego)

Bruno Peixoto (UB) foi reeleito presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) para o biênio 2025 – 2026. Ele já havia sido reconduzido para o cargo, mas foi questionada por uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI).

Diante do impasse, ele conversou com a Procuradoria, que sugeriu uma mudança no regimento interno da Casa para convocar um novo pleito.

Bruno contou com a anuência de deputados da base e da oposição, como Gustavo Sebba (PSDB) e Paulo Cesar Martins (PL).

Confira como ficou a nova mesa diretora da Alego:

Presidente: Bruno Peixoto (UB)

1º vice-presidente: Issy Quinan (MDB)

2º vice-presidente: Clécio Alves (Republicanos)

3º vice-presidente: Bia de Lima (PT)

Primeiro vice-presidente corregedor: Julio Pina (SD)

Segundo vice-presidente corregedor: Lineu Olimpio (MDB)

Primeiro secretário: Coronel Adailton (SD)

Segundo secretário: Wilde Cambão (PSD)

Terceiro secretário: Amauri Ribeiro (UB)

Quarto secretário: Cairo Salim (PSD)

Quinto secretário: Vivian Naves (PP)