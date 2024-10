Dominguinhos faz promessas e diz contar com 12 vereadores para buscar reeleição à Presidência da Câmara

Vereador mudaria estrutura da Casa para angariar apoio dos colegas

Pedro Hara - 30 de outubro de 2024

Domingos Paula, presidente da Câmara de Anápolis. (Foto: Ismael Vieira)

Presidente da Câmara de Anápolis, Dominguinhos (PDT), já articula para permanecer no cargo pelos próximos dois anos.

Fontes ouvidas pela Rápidas disseram que ele afirma ter o apoio de 12 vereadores, quantidade que lhe garantiria uma reeleição tranquila.

Na tentativa de atrair novos nomes para o projeto, Dominguinhos tem feito promessas, entre elas a mudança no organograma da Casa.

Haveria o aumento no número de servidores por gabinete e a distribuição de cargos nas diretorias. Com a criação desses novos postos, os vereadores não precisariam negociar cargos com o prefeito eleito, Márcio Corrêa (PL).

Apesar dessa articulação, Dominguinhos não possui a aprovação de Márcio para assumir o posto. A preferência do futuro chefe do Executivo é que a Presidência seja ocupada por José Fernandes (MDB) ou Andreia Rezende (Avante).

A vitória do atual presidente da Casa também significaria um triunfo de Roberto Naves (Republicanos). Em entrevistas, o atual chefe do Executivo já ressaltou a parceria com o pedetista.