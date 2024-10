Goiás em alerta para fortes tempestades; veja a previsão do tempo

Meteorologia aponta também possibilidade de rajadas de vento, que variam entre 40 e 60 km/h

Paulo Roberto Belém - 30 de outubro de 2024

Chuva forte em Goiânia. (Foto: Augusto Araújo/Portal 6)

Outubro marcou a chegada de chuvas contínuas em todas as regiões do estado. E para esta quinta-feira (31), Dia das Bruxas, o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) alertou sobre a possibilidade de tempestades com chuvas de até 60 mm em áreas isoladas.

Além do grande volume de águas, os eventos serão acompanhados de rajadas de vento que variam entre 40 e 60 km/h.

Entretanto, na maior parte do estado, o tempo terá variação de nebulosidade, que, combinada com calor e umidade, vai propiciar pancadas de chuvas irregulares.

Sobre os índices de chuva, as regiões Norte (onde se encontram Porangatu, Minaçu e cidades vizinhas) e no Entorno do Distrito Federal (Cristalina, Formosa e outros municípios da região) estão com 45 mm de previsão.

Já na região Oeste ( onde ficam Jussara, Iporá) deve encarar 35 mm; enquanto o Sudoeste (Rio Verde, Jataí) e Central podem enfrentar 30 mm.

Os registros mais baixos devem ser no Sul Goiano (como Caldas Novas, Itumbiara), com 25 mm.

Em Goiânia, os índices são mais amenos, com apenas 08 mm previstos e temperaturas variando entre 19ºC e 32ºC

Em Anápolis, a tendência de chuvas é ainda menor, de apenas 07 mm, com os termômetros oscilando entre 19ºC e 29ºC.

Os índices provam que um item tem se tornado indispensável: os famosos guarda-chuvas e sombrinhas, que não podem ser deixados em casa neste Dia das Bruxas.