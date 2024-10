Prefeitura de Anápolis vai pagar quase R$ 40 milhões para obras no Politec

Contrato tem duração de 10 meses e foi publicado no Diário Oficial do Município

Pedro Hara - 30 de outubro de 2024

Área do Politec, em Anápolis. (Foto: Secom)

A Prefeitura de Anápolis pagará R$ 39,8 milhões para execução de obras de terraplanagem, pavimentação, drenagem, passeios e sinalização do Polo Industrial Tecnológico de Anápolis (Politec).

O acordo tem duração de 10 meses, e o extrato do contrato foi publicado na edição desta terça-feira (29) do Diário Oficial do Município (DOM).

A responsável pelos trabalhos será a MCDR Edificações, que já possui contratos com a Administração Municipal para obras em bairros de Anápolis.