6 moedas brasileiras que são valiosas e você pode ter guardado em casa sem saber

Alguns detalhes de fabricação e produção delas as tornaram especiais e muito valiosas

Magno Oliver - 31 de outubro de 2024

(Foto: Reprodução)

Se você é uma daquelas pessoas que guardam moedas e tem alguma com fabricação antiga, saiba que pode conseguir uma grana interessante.

No universo numismático, essas raridades diferenciadas e valiosas chegam a atingir valores impressionantes pagos pelos colecionadores.

6 moedas brasileiras que são valiosas e você pode ter guardado em casa sem saber

1. Moeda de R$ 1 de 1994

Dessa cunhagem foram emitidas mais de 215 milhões de moedas. Algumas fabricações apresentam o reverso invertido, isso pode aumentar seu valor no mercado de colecionadores. Ela pode valer atualmente cerca de R$ 800, a depender do estado de conservação.

2. Moeda de R$ 0,01 de 1994

Mesmo tendo sido descontinuada de produção, muitas pessoas ainda possuem exemplares em casa. Essa cunhagem de 1994 é um tesouro raro para colecionadores. Foram produzidas 887 milhões de exemplares e algumas delas possuem erro de produção em que o lado oposto foi cunhado de maneira invertida. No mercado de coleções, valem mais de R$ 280.

3. Moeda de R$ 0,50 de 1995

O modelo de 1995 teve alguns exemplares cunhados com a frente da moeda de R$ 0,10, gerando um erro significativo. Essa falha gerou no mercado de coleções um valor agregado de mais de R$ 500 para quem tiver esse modelo.

4. Moeda de R$ 0,05 de 1994

Essa moeda é datada do início do Plano Real em 1994 e pode valer até R$ 700 no mundo dos colecionadores. O motivo dessa alta quantia é pelo fator raridade e por ter sido tirada de circulação muito cedo.

5. Moeda de R$ 0,10 de 1994

Essa fabricação também é muito especial para colecionadores. Em algumas fabricações, ocorreu o defeito conhecido como “pseudoincusa” que é quando ela fica presa na prensa e outra moeda é cunhada sobre ela. A cunhagem da cunhagem. No mercado de coleções, podem valer até R$ 1200 como bonificação.

6. Moeda de R$ 0,05 de 1996

Por fim, uma fabricação dos anos 90 que se tornou raridade. Essa linha de 1996 foi produzida com um erro em que a parte da frente foi cunhada com a parte da frente da moeda de um centavo. Trocaram as cunhagens respectivas. No mercado de colecionadores, ela pode ser vendida por até R$ 2.000.

Atenção leitores e leitoras:

O Portal 6 não faz nenhum tipo de bonificação por estes artefatos, somente os perfis oficiais de coleção raras. Nosso compromisso é com a difusão de informações.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!