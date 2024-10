Câmera de segurança mostra momento exato em que homem é assassinado com 7 tiros, em Goiânia

Vítima estaria retornando para residência quando foi abordada por suspeitos

Gabriella Pinheiro - 31 de outubro de 2024

Homem é morto a tiros e crime é registrado por câmeras de segurança, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Imagens de câmera de segurança registraram o exato momento em que um homem, de 42 anos, identificado como Cleidiomar da Silva Queiroz, é assassinado a tiros por dois rapazes no setor São Carlos, em Goiânia. O crime aconteceu na noite da última quarta-feira (30).

O crime ocorreu quando a vítima estava passando pela Rua SC 32 e se preparava para retornar para a residência, após ir comprar cigarros em uma distribuidora de bebidas próxima ao local do fato.

Nas filmagens, é possível ver o momento em que dois suspeitos que trafegavam em um Fiat Uno branco, descem do automóvel e iniciam os disparos em direção à vítima, atingindo a mesma ao menos 7 vezes.

Após os disparos, os supostos autores entraram no veículo novamente e empreenderam fuga em alta velocidade. Cleidiomar não resistiu e faleceu ainda no local do crime.

A Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros foram acionados e estiveram no local. Conforme apurado pelos militares, a vítima tinha um extenso histórico criminal, com passagens por roubo, furto e receptação.

O corpo foi deixado aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Científica esteve no endereço para realização de perícia.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).