Camisa do maior ídolo atual do Corinthians ajuda a identificar suspeito de furto de carro em Anápolis

Documentos do proprietário foram encontrados próximo ao Parque JK

Samuel Leão - 31 de outubro de 2024

Homem usava uma camisa do Corinthians na hora do furto, (Foto: Reprodução)

Na tarde desta quarta-feira (30), um homem foi surpreendido ao sair do trabalho e não encontrar o próprio carro, em Anápolis. Após acionar as autoridades, descobriu que havia sido vítima de furto, mas o suspeito foi filmado por câmeras de segurança da região, inclusive trajando a camisa do atual ídolo do Corinthians.

Tudo começou por volta de 12h, quando ele teria saído da empresa, situada no Bairro JK Nova Capital, para ir comer em uma padaria da região. Ao retornar, percebeu que o veículo não estava mais estacionado onde ele havia deixado.

De modelo Fiat Palio e cor verde, o carro foi levado por um homem, não identificado, à luz do dia. Apesar do mistério, ao consultar as câmeras de segurança, a Polícia Militar (PM) constatou que ele utilizava bermuda jeans, chinela vermelha e uma camisa do Corinthians.

A numeração do uniforme era a 7, que foi usada pelo ídolo recém-contratado, Memphis Depay, após herdá-la do volante Maycon na Sul-Americana. Ele chegou ao clube, inicialmente, com a 94, mas acabou realizando a troca. Anteriormente, a mesma numeração foi vestida por outros grandes nomes, como Marcelinho Carioca, e, desta vez, foi utilizada para um “lance faltoso” – a execução de um furto.

Munidos das características do indivíduo, uma guarnição realizou buscas pela região, encontrando os documentos do proprietário do veículo jogados no estacionamento do Parque JK, conhecido também como Parque Praia.

Apesar das investigações, e de uma possível identificação do suspeito, as investigações seguem buscando o paradeiro do corintiano. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).