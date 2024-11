Conheça o país onde é possível entrar sem passaporte e muitos brasileiros estão indo para ver a neve

Redes sociais estão repletas de fotos e relatos de viajantes que compartilham suas experiências

Isabella Valverde - 31 de outubro de 2024

Montanha nevada no Chile. (Foto: Hernan Berwart/ Pexels)

O Chile se tornou um destino cada vez mais popular entre os brasileiros que desejam desfrutar de paisagens nevadas sem a necessidade de passaporte.

Com acesso facilitado, os turistas podem entrar no país apresentando apenas um documento de identidade com foto, o que tem impulsionado o fluxo de visitantes, especialmente durante a temporada de inverno.

Um dos principais destinos chilenos para quem busca ver a neve é Santiago, a capital do país, que fica próxima a diversas estações de esqui.

A cerca de uma hora de carro, os visitantes encontram Valle Nevado, uma das maiores e mais renomadas estações de esqui da América do Sul.

Com suas deslumbrantes montanhas cobertas de neve, Valle Nevado oferece uma variedade de atividades, incluindo esqui, snowboard e caminhadas, além de vistas panorâmicas de tirar o fôlego.

Outro destino famoso é La Parva, que, assim como Valle Nevado, é ideal para quem busca diversão nas pistas de esqui.

A cidade é conhecida por suas opções de hospedagem e infraestrutura, que atendem tanto iniciantes quanto esquiadores experientes.

Além de Santiago e das estações de esqui, o Chile oferece uma rica experiência cultural.

Os visitantes podem explorar a gastronomia local, que inclui pratos típicos como o curanto e o pastel de choclo, além de vinhos renomados, especialmente nas regiões vinícolas como o Vale do Maipo.

Com voos diretos e preços acessíveis, o Chile se tornou uma escolha popular para os brasileiros que desejam uma escapada de inverno rápida e sem complicações.

As redes sociais estão repletas de fotos e relatos de viajantes que compartilham suas experiências nas montanhas nevadas, inspirando mais pessoas a conhecer esse encantador destino.

Se você está planejando uma viagem de inverno, o Chile pode ser a opção ideal para desfrutar de cenários deslumbrantes e experiências inesquecíveis, tudo sem a necessidade de um passaporte.