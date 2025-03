Conheça cidade goiana que guarda mistérios históricos e formações rochosas únicas

Município chama atenção pelos achados arqueológicos datados de 250 milhões de anos atrás

Thiago Alonso - 22 de março de 2025

Município é rodeado de misticismo. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Paraúna)

Quem passa pela GO-320, na região Sudeste de Goiás, nem imagina que a rodovia corta uma cidade que esconde mistérios históricos em meio a formações rochosas que atravessam o tempo.

Apesar de pouco povoado — pouco mais de 10 mil habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) —, Paraúna é um município que vale a pena ser explorado.

Isso porque a localidade tem como foco paisagens impressionantes e uma espécie de ‘arquipélago’ bem no meio do cerrado, com rochas com formatos de animais, acessórios, objetos e até onde a criatividade levar.

Segundo o IBGE, estas formações têm origens nos primórdios do planeta, datadas de erosões, ocasionadas pela ação do vento, que ocorreram há cerca de 290 milhões de anos.

Um destes exemplos é a Pedra do Cálice, um dos mais importantes chamarizes de turistas que vão até a região. O nome, não à toa, se assemelha ao recipiente destinado a conter líquidos para beber.

Por ali, na região da Serra das Galés e Serra da Portaria, visitantes de todo o país se reúnem ao redor das belezas naturais, como a Pedra da Tartaruga, Pedra do Chapéu e a Pedra da Bigorna.

Além das maravilhas da natureza, pesquisadores fizeram uma descoberta surpreendente durante escavações realizadas em 2021: dinossauros habitaram a região onde hoje se encontra Paraúna.

A prova definitiva foi o achado de um dente fossilizado de um terópode — um tipo de dinossauro bípede que podia ser tanto carnívoro quanto onívoro.

Não o bastante, alguns milhões de anos depois, povos incas e maias também teriam morado por ali, sendo que chegaram até mesmo a construir uma muralha com 15 quilômetros de extensão, que funcionava como um divisor de águas.

