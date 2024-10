Jovem garante prêmio de R$ 1,5 mil ao roer quase 200 pequis em poucos minutos

Façanhas de Fernando Gonçalves garantiram a ele o apelido de "maior roedor de pequis" da região

Thiago Alonso - 31 de outubro de 2024

Jovem roeu 180 pequis. (Foto: Divulgação/Secom Gurupi)

Com arroz, frango ou até em conserva. De uma coisa é certa: o pequi é um dos principais frutos do Cerrado, e não à toa caiu no gosto da população da região. Mas, afinal, o quanto uma pessoa deve gostar dessa iguaria para conseguir roer 180 em apenas dez minutos?

Essa façanha para lá de inusitada, foi realizada por Fernando Gonçalves, na última sexta-feira (25), durante o “Torneio de Roedores”, na 4ª edição do Festival do Pequi, realizada em Gurupi (TO).

O feito garantiu ao jovem uma premiação de R$ 1,5 mil, seguido pelo 2º lugar, em que Marcelo Bezerra faturou R$ 800 ao roer 161 caroços. Na disputa entre as mulheres, Leidiane Ferreira consumiu 148 pequis, ficando em primeiro lugar, enquanto Amanda Souza, a segunda colocada, roeu 121 unidades.

A vitória de Fernando, apesar de surpreendente, não é inédita no evento, visto que ele já figurou no topo do ranking em duas edições anteriores. Em 2023, por exemplo, o competidor havia roído 108 caroços, 72 a menos que o recorde atual.

Ao G1, o vencedor disse estar “emocionado” com a conquista consecutiva, que ele definiu como “surpreendente”.

“Não sabia que conseguiria alcançar um recorde tão alto. Assim como todos que viram, eu também fiquei bastante surpreso. Eles [público] não acreditaram que estavam vendo aquilo em tempo real. Ainda estou me recuperando desta edição, mas não sei se continuarei no próximo ano”, disse, entusiasmado.

Quando perguntado sobre o segredo para conseguir executar a façanha com tamanha facilidade, Fernando não hesitou em atribuir o sucesso à conexão cultural: “Ser tocantinense já é o segredo, o dom já vem de berço”, brincou.

Apesar dos títulos seguidos, o jovem deixou em aberto uma possível participação em outra edição futura do Festival do Pequi.

“Talvez sim, vou deixar em aberto essa resposta. Tricampeão e chegando a essa marca, já posso pedir música no Fantástico, né?”, afirmou.