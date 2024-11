Roberto Naves perde na Justiça após processar Márcio Corrêa por dizer que a mamata na Prefeitura de Anápolis estava acabando

Prefeito pedia R$ 30 mil de indenização por danos morais

Pedro Hara - 31 de outubro de 2024

Roberto Naves perdeu processo aberto contra Márcio Corrêa. (Fotos: Reprodução/ Portal 6

O prefeito Roberto Naves (Republicanos) foi derrotado na Justiça em um processo contra Márcio Corrêa (PL), que envolvia uma declaração feita durante a campanha eleitoral.

Na ação, Roberto pedia R$ 30 mil de indenização por danos morais, alegando que Márcio o havia difamado ao afirmar, em entrevista à imprensa, que a mamata na Prefeitura de Anápolis estava acabando.

A decisão, assinada pelo juiz Silvio Jacinto Pereira, do 2º Juizado Especial Cível, reconheceu que a fala de Márcio estava dentro dos limites do discurso político, especialmente no contexto de um debate eleitoral.

Márcio, que saiu vitorioso da disputa, fez a declaração em resposta a uma provocação de Roberto, que, na época, afirmou que o então candidato nunca havia feito nada pela cidade.

Relembre a entrevista: