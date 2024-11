Rogério Cruz terminou campanha com R$ 1,2 milhões em dívidas

Prefeito recebeu 21,6 mil e foi o penúltimo colocado no pleito

Pedro Hara - 31 de outubro de 2024

Rogério Cruz, prefeito de Goiânia. (Foto: Jucimar de Sousa)

Com informações do DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Rápidas apurou que Rogério Cruz (SD) terminou o pleito deste ano com mais dívidas do que receitas.

Segundo a plataforma, o único recurso recebido pelo prefeito e candidato à reeleição foi uma doação de R$ 1,2 milhão do Solidariedade, partido ao qual está filiado.

No entanto, ao consultar as despesas, Rogério desembolsou R$ 2,4 milhões. Quase metade do valor foi investido na contratação de uma consultoria em marketing político (R$ 1 milhão).

Outros custos do prefeito foram R$ 350 mil com carros de som, adesivos (R$ 243,8 mil), materiais impressos (R$ 226,6 mil), além de outros gastos que constam na plataforma.

Rogério recebeu 21,6 mil votos e foi o penúltimo colocado no pleito, na 6ª colocação, à frente de Professor Pantaleão (UP).