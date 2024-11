Aquapark gigante será instalado entre Goiânia e Brasília

Com um investimento de R$ 45 milhões, o parque ocupa 5 mil metros quadrados e apresenta uma torre de 18 metros com toboáguas, uma área baby com 15 centímetros de profundidade para crianças pequenas e uma seção kids com brinquedos de 25 centímetros de profundidade. Outras atrações incluem um rio lento de 240 metros e duas piscinas para esportes aquáticos, como basquete e biribol – que é o vôlei aquático.

A estrutura do parque conta também com dois bares molhados para a conveniência dos visitantes. O espaço é inspirado nos personagens da franquia Taualegres – figuras animadas criadas pelo resort para entreter o público infantil.

Esculturas dos personagens, como o esquilo Pepito e o peixe Peixenando, decoram o parque. O objetivo, segundo o resort, é proporcionar uma experiência imersiva que una diversão e interatividade.

O Tauá Resort Alexânia já é conhecido pela estrutura de lazer, que inclui piscinas aquecidas, jacuzzis ao ar livre e um spa. Localizado a cerca de 50 minutos de Brasília e 80 minutos de Goiânia, o resort conta com um amplo espaço dedicado ao bem-estar, com cerca de 3 mil metros quadrados voltados para tratamentos como massagens e banhos terapêuticos.

Há também áreas de recreação exclusivas para crianças e adolescentes, acompanhadas por recreadores em atividades diárias. As opções de entretenimento para adultos vão desde o boliche e cinema até torneios de vôlei e beach tennis.

A academia do resort é equipada com estrutura completa, oferecendo uma alternativa para aqueles que desejam manter a rotina de exercícios. O resort oferece ainda opções gastronômicas em regime de pensão completa, com café da manhã, almoço e jantar inclusos. Entre as opções, destaca-se o restaurante italiano Coppola, que funciona no modelo à la carte.