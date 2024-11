“Boate” gospel em Anápolis encerra as atividades

Comunicado foi feito pelo estabelecimento nas redes sociais

Paulo Roberto Belém - 01 de novembro de 2024

Pub gospel de Anápolis anunciou encerramento de atividades em menos de três semanas. (Foto: Reprodução)

Inaugurado com a proposta de ser um ponto de encontro da comunidade evangélica, o Kairos Pub Gospel divulgou comunicado nas redes sociais informando que os trabalhos estarão encerrados a partir desta sexta-feira (1º).

“Informamos que infelizmente o Kairos Pub Gospel está encerrando seus trabalhos… Deus abençoe todos vocês”, disseram no aviso.

O estabelecimento havia aberto as portas no último dia 12 de outubro, portanto, há menos de um mês. Antes da inauguração, um anúncio chamava a atenção por informar que seria “aberto no tempo de Deus”.

No Instagram, é possível ver que o pub anunciava o funcionamento de quarta a domingo, sendo que, nesses dois dias, haviam noites de karaokê “com todos os estilos musicais”.

Ele ocupava as antigas dependências de um famoso bar de rock de Anápolis na Avenida Santos Dumont, no Jundiaí, que durou vários anos no mesmo local.

O Portal 6 entrou em contato com o estabelecimento, pelas redes sociais, para saber o por quê do fechamento repentino do local. Em resposta, o perfil disse não ter desistido do empreendimento.

“Ainda vou abrir em outro lugar em outra oportunidade, pois eu acredito muito que podemos sim ter um ambiente saudável em Anápolis para famílias que tem Deus como pai e querem estar em comunhão também fora da igreja”, afirmou.