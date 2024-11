Conheça o goiano que conquistou o coração de Gil do Vigor

Novo relacionamento foi revelado por ambos em uma foto nas redes sociais

Gabriella Pinheiro - 01 de novembro de 2024

Gil do Vigor e Heitor. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

O coração do ex-participante do Big Brother Brasil (BBB) de 2021 Gil do Vigor ganhou um novo dono. Diferente do artista, o companheiro vive uma vida afastada dos holofotes em Goiás.

O eleito pelo ex-BBB é Heitor Aguiar. Natural de Goiânia, ele é estudante de odontologia na faculdade particular Unitri e mora em Uberlândia, em Minas Gerais

Com pouco mais de 20 mil seguidores nas redes sociais, o goiano se mostra uma pessoa discreta quando o assunto é vida pessoal. Nas fotos, ele revela um estilo de vida fitness, com alguns registros na academia.

Além da rotina de treinos, ele também mostra alguns integrantes da família por meio de fotos no Instagram, como mãe, irmãos e um sobrinho.

Em um post recente, ele compartilhou a cachorrinha de estimação, uma Yorshire.

“Meu amor lindo”, elogiou Gil do Vigor, que curte quase todas as postagens do namorado.

Veja: