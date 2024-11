Em resposta à Venezuela, Brasil fala em surpresa por tom ofensivo e cobra respeito

O governo brasileiro respondeu com panos quentes à escalada retórica da Venezuela. Em mais um capítulo da crise diplomática entre os países, o Itamaraty emitiu uma nota para se contrapor às recentes declarações inflamadas de autoridades venezuelanas.

No documento, o governo brasileiro diz constatar “com surpresa com surpresa o tom ofensivo adotado por manifestações de autoridades venezuelanas em relação ao Brasil e aos seus símbolos nacionais”.

Declara ainda que a “opção por ataques pessoais e escaladas retóricas, em substituição aos canais políticos e diplomáticos, não corresponde à forma respeitosa com que o governo brasileiro trata a Venezuela e o seu povo”.

O desentendimento entre os países depois que o Brasil não reconheceu a vitória do ditador Nicolás Maduro nas últimas eleições e cobrou ao regime vizinho a apresentação das atas eleitorais com os resultados.

Amostras verificadas por organismos independentes indicam que o vitorioso foi o opositor Edmundo González, atualmente exilado na Espanha após ser alvo de um mandado de prisão.

A crise aumentou após o veto brasileiro ao ingresso de Caracas como parceira do Brics.

Na última quarta (30), o Ministério das Relações Exteriores da Venezuela informou que convocou seu embaixador em Brasília para consultas após declarações de autoridades brasileiras –dentre elas, o “mensageiro do imperialismo norte-americano” Celso Amorim, nas palavras da pasta.

Nas relações diplomáticas, a convocação de um embaixador é um evidente sinal de contrariedade e primeiro passo para potencial rompimento de relações bilaterais.

Depois, a Polícia Nacional Bolivariana, controlada pelo chavismo, publicou em suas redes sociais uma imagem que mostra a silhueta do presidente Lula e a bandeira brasileira acompanhada da mensagem de que Caracas “não aceita chantagens de ninguém”.

E finalizou declarando que “o governo brasileiro segue convicto de que parcerias devem ser baseadas no diálogo franco, no respeito às diferenças e no entendimento mútuo”.