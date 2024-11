Finados: veja a previsão do tempo em mais de 30 cidades de Goiás

Conforme boletim, regiões Leste e Sudoeste devem ser as mais afetadas ao longo da data

Davi Galvão - 01 de novembro de 2024

Chuvas em Goiânia (Foto: Augusto Araújo/Portal 6)

Já para o próximo sábado (02), que também marca a chegada do feriado nacional do Dia dos Finados, a previsão é de que Goiás receba pancadas de chuvas irregulares, que podem evoluir para tempestades.

Conforme boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), as regiões Leste e Sudoeste devem registrar os maiores volumes pluviométricos, com 30 mm, enquanto que as demais devem ficar na média de 25 mm.

Com relação aos municípios, Jataí, Itumbiara, Cristalina, Araguapaz e Doverlândia devem ser os mais afetados com 10 mm, cada.

Logo na sequência, vêm Goiânia, Anápolis, Ouvidor, Goiandira, Ipameri, Nova Aurora, Santa Helena, Ceres, Goianésia, Davinópolis, Iporá, Montes Claros, Palmeiras de Goiás, Caiapônia, São João da Paraúna, Firminópolis, Cocalzinho e Santa Helena, todas com 8 mm.

Em seguida, e com 7 mm previstos, estão as cidades de Três Ranchos, Rubiataba, Flores de Goiás, Aruanã e Palminópolis.

Por fim, Porangatu, Catalão, Luziânia e Minaçu devem registrar 5 mm.

Com relação às temperaturas, o Oeste do estado deve variar entre 21 °C e 36 °C, o Norte entre 22 °C e 36 °C, enquanto Leste, entre 17 °C e 32 °C. Sul, Centro e Sudoeste devem ter 19 °C e 32 °C.