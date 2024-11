Hugo abre vagas para PcD para diversos níveis e salários de até R$ 3,7 mil; saiba como se inscrever

Selecionados serão contratados em regime CLT e terão acesso a diversos benefícios

Gabriella Pinheiro - 01 de novembro de 2024

Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo). (Foto: Arquivo SES)

O Hospital de Urgências de Goiás – Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) abriu um processo seletivo com diversas vagas destinadas para pessoas com deficiência.

São 39 oportunidades disponíveis voltadas para os setores administrativo (06), apoio assistencial (07), assistência direta (26) – como técnicos assistenciais, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo e biomédico.

As inscrições podem ser feitas, de forma exclusivamente online, por meio do site Eistein, na aba carreiras, ou enviar o currículo para o e-mail [email protected]. No último caso, é preciso preencher o campo com: “Pessoa com Deficiência ou o cargo de interesse e PcD na frente”.

Há vagas para os cargos de Analista Fiscal Jr; Analista Planejamento Controle Financeiro Pl; Enfermeiro Pl; Técnico Administrativo I; Técnico Controle De Leitos; Técnico Segurança do Trabalho; Assistente Atendimento; Auxiliar Farmácia; Auxiliar Transporte; Biomédico Jr; Enfermeiro Jr.; Enfermeiro Pl; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo Pl; Psicólogo Jr.; Técnico Enfermagem e Técnico Gesso.

Durante a seleção, os candidatos devem apresentar laudo médico atestando a deficiência.

As oportunidades são para atuar em regime CLT e os selecionados receberão salários de até R$ 3,7 mil. Os colaboradores terão plano de carreira e benefícios como cuidados da saúde, alimentação, vale-transporte, entre outros.