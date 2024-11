Suspeito de matar professora na frente da filha e marido é preso em Goiás

Crime ocorreu na Bahia e jovem estaria se escondendo na região do Entorno do Distrito Federal desde então

Paulo Roberto Belém - 01 de novembro de 2024

Acusado de efetuar os disparos que mataram a professora foi preso em Goiás (Foto: Divulgação)

Quase seis anos após o assassinato de uma professora na frente da filha e do marido na Bahia, o suspeito de ter cometido o crime foi preso por militares da ROTAM na quinta-feira (31) em Valparaíso de Goiás, cidade do Entorno do Distrito Federal.

Identificado como Maicon Neves dos Santos, 28 anos, ele teria efetuado os cinco disparos que mataram Élida Márcia, de 32 anos, no município baiano de Juazeiro, em fevereiro de 2019. O crime foi presenciado pela filha da mulher, que na época tinha 02 anos, e do marido dela.

De acordo com a Polícia Militar, o jovem estava foragido e se escondendo em Goiás desde que cometeu o crime. Para isso, ele estaria usando documentos falsos para não ser localizado.

Depois de preso, o jovem foi encaminhado para a Polícia Civil de Valparaíso, que deve definir o destino do suspeito.

Relembre

Maicon teria atirado contra a professora da garupa de uma moto que foi usada no dia do crime, a princípio, considerado pelo esposo da vítima como tentativa de roubo, mas que depois avançou para suspeita de execução.

Segundo o portal Mais Goiás, em 2021, a Justiça da Bahia condenou Railton Lima da Silva, que conduzia a motocicleta, a 16 anos, 07 meses e 26 dias de prisão. Além disso, Edivan Constantino de Moraes, acusado de planejar o assassinato, foi absolvido durante o júri.

No julgamento, ele afirmou ser inocente e indicou que a filha dele, Edvania Pereira de Morais, foi a responsável por planejar a morte da professora, motivada pela insatisfação devido ao fim do relacionamento que teve com o marido da vítima. Ela permanece foragida e possui um mandado de prisão em aberto.