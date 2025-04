Empresa vai investir R$ 70 milhões em Goiás com foco no agronegócio

Iniciativa será realizada em parceria com startup japonesa, especializada em tecnologias sustentáveis para setor químico

Paulino Henjengo - 14 de abril de 2025

Empresa Atvos em funcionamento (Foto: Reprodução/Instagram)

O município de Mineiros, localizado na região Sudoeste de Goiás, será o principal palco de um novo investimento voltado ao agronegócio e à sustentabilidade.

A Atvos, uma das maiores produtoras de biocombustíveis do país, anunciou que pretende investir cerca R$ 70 milhões na construção de uma fábrica de amônia aquosa verde na cidade.

A iniciativa será realizada em parceria com uma startup japonesa, especializada em tecnologias sustentáveis para o setor químico. A nova planta será instalada na Unidade Morro Vermelho (UMV), onde já funciona uma usina de produção de etanol da empresa.

Com capacidade instalada para produzir 20 mil toneladas do insumo por ano, a amônia verde será utilizada para substituir fertilizantes nitrogenados de base fóssil. Eles são aplicados nas lavouras da própria UMV e também da Unidade Alto Taquari (UAT), no Mato Grosso.

A expectativa é de que a substituição contribua para evitar a emissão de aproximadamente 11 mil toneladas de dióxido de carbono (CO₂) por ano, reduzindo significativamente o impacto ambiental das atividades agrícolas.

De acordo com o CEO da Atvos, Bruno Serapião, o projeto está alinhado com o compromisso da empresa de diminuir a pegada de carbono.

“A parceria com a Tsubame BHB representa um importante passo para alcançarmos esses objetivos, pois, ao mesmo tempo em que reduzimos o uso de fertilizantes de base fóssil, impulsionamos o desenvolvimento socioeconômico dos municípios onde atuamos”, afirmou.

O executivo também ressaltou que a diminuição do uso de insumos tradicionais reflete diretamente na geração de emprego e renda nas regiões atendidas, fortalecendo ainda mais a economia local.

A previsão é que as obras da nova fábrica comecem em 2026, após a conclusão do projeto executivo e do processo de licenciamento ambiental. A operação da planta está programada para iniciar em 2027.

