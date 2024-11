Últimos dias de inscrições para concurso público em Brasília com salários de R$ 9 mil

Oportunidades são para candidatos de níveis de ensino médio, técnico e superior

Augusto Araújo - 01 de novembro de 2024

Candidatos participando de processo seletivo. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Chegou na reta final o prazo para inscrições no concurso público do Conselho Federal de Odontologia (CFO), em Brasília (DF), com 285 vagas, sendo 11 para contratação imediata e 274 para cadastro de reserva.

Os interessados têm até a próxima terça-feira (05) para realizar o cadastro, por meio do site da Quadrix. As taxas variam entre R$ 75 e R$ 95, conforme o nível de escolaridade.

As oportunidades são para profissionais de níveis de ensino médio, técnico e superior, com salários entre R$ 4.507,19 e R$ 9.014,38.

Além disso, os contratados terão como benefício: auxílio-alimentação de R$ 1.510,92, auxílio-transporte, plano de saúde e anuênio.

Os cargos disponíveis são: técnico administrativo (06); agente operacional (25); técnico em tecnologia da informação (25); analista de desenvolvimento (01); analista de infraestrutura (01); analista geral (02); e contador (01).

Todos os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e, nos cargos de nível superior, haverá avaliação discursiva. As provas estão previstas para o dia 02 de fevereiro de 2025.

Para mais informações a respeito do concurso, leia o edital.