Gabriella Pinheiro - 02 de novembro de 2024

Considerado um transtorno que afeta a capacidade do desenvolvimento do cérebro que afeta a capacidade de relacionamento com as pessoas e ambiente, o autismo é um transtorno que acarreta milhares de pessoas adultas em todo mundo.

Enquanto alguns vivem a vida sem suspeitar da condição, outros recebem um diagnóstico tardio, uma vez que alguns sintomas podem ser sutis ou confundidos com outras coisas.

6 características em pessoas adultas que podem indicar sinais de autismo (muitos não percebem)

1. Dificuldade na Comunicação Social

Um dos sinais do transtorno é a dificuldade na comunicação social. Pessoas com autismo podem ter desafios em entender nuances sociais, como linguagem corporal, tom de voz e expressões faciais.

2.Interesses Intensos e Específicos

Muitas vezes, adultos autistas têm paixões ou interesses muito específicos e profundos. Eles podem se envolver em tópicos de maneira que pode parecer excessiva para os outros, mas para eles, essa dedicação é uma fonte de prazer e satisfação.

3. Preferência por Rotinas

A preferência por rotinas é mais um sinal. Pessoas adultas que tem autismo têm a necessidade de previsibilidade como uma característica marcante. Adultos autistas podem se sentir mais confortáveis em ambientes ou situações que seguem uma rotina estrita, e mudanças inesperadas podem causar estresse significativo.

4. Dificuldades em Relações Interpessoais

Um dos desafios que as pessoas enfrentam é dificuldades de construir e manter relacionamentos. Isso pode se manifestar em dificuldades para interpretar sinais sociais ou em evitar interações sociais, levando a um círculo social menor.

5. Sensibilidade Sensorial

Muitos adultos que têm autismo tem sensibilidades sensoriais. Isso pode incluir hipersensibilidade a sons, luzes, toques ou cheiros, o que pode afetar seu comportamento em ambientes movimentados ou caóticos.

6. Estilo de Pensamento Lógico e Analítico

Por fim, a maneira de pensar pode ser mais lógica e direta, com uma abordagem sistemática para resolver problemas. Isso pode fazer com que eles se destaquem em áreas que requerem atenção aos detalhes e pensamento crítico, mas também pode resultar em dificuldades ao lidar com situações emocionais ou ambíguas.

