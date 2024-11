Aprovado em concurso público descobre que outra pessoa com mesmo nome tomou posse no lugar dele

Sem ter visto a convocação, ele só se deu conta do chamado tempos depois, durante uma busca casual na internet, e agora luta para assumir a vaga

Isabella Valverde - 02 de novembro de 2024

Participante realizando prova para concurso. (Foto: Ilustração/Prefeitura de PG)

Uma situação incomum envolvendo o concurso público do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT2) veio à tona recentemente.

Segundo o R7, um aprovado, que havia garantido lugar no cadastro reserva em 2019, descobriu que outra pessoa, com o mesmo nome, assumiu o cargo no lugar dele, recebendo um salário de R$ 11 mil por mais de um ano.

O candidato, que ficou na posição 627, foi convocado em agosto de 2023, mas a nomeação teria sido publicada apenas no Diário Oficial da União (DOU).

A 9ª Vara Federal Cível de Brasília deu parecer favorável ao aprovado, determinando que o tribunal reservasse a vaga enquanto a situação era investigada.

Foi então que se descobriu que outra pessoa, com o mesmo nome, já estava no cargo, desempenhando funções e recebendo o salário.

Renato Bretas Ribeiro, advogado do verdadeiro aprovado, descreveu, ao R7, o episódio como “um dos maiores absurdos em matéria de concurso público”.

“Meu cliente ficou estarrecido e muitíssimo abalado. [O que ocorreu] consiste em uma irregularidade gravíssima, sem precedentes”, afirmou.

“Pretendemos adotar as medidas adequadas para tentar reparar quanto antes o prejuízo sofrido pelo meu cliente”, completou.

A questão segue em litígio. O TRT 2 ainda se manifestou sobre o caso à imprensa.