Moradores de 15 cidades podem se inscrever para ganhar casa nova do Governo de Goiás; veja os requisitos

Para poderem solicitar o subsídio, interessados devem cumprir alguns requisitos

Davi Galvão - 02 de novembro de 2024

Casas do Programa “Para ter onde morar”, em Aruanã. (Foto: Divulgação/Agehab)

Moradores de Goiás terão direito a garantir o sonho da casa própria com custo zero, já na próxima semana, por meio do programa Pra Ter Onde Morar – Construção, do Governo Estadual.

Ao todo, serão disponibilizadas 730 unidades habitacionais, que estão sendo construídas nas cidades de Água Limpa, Bela Vista de Goiás, Cristianópolis, Cumari, Itajá, Itarumã, Jesúpolis, Lagoa Santa, Novo Planalto, Quirinópolis, Santa Rosa de Goiás, São Luís de Montes Belos, Porangatu, Taquaral de Goiás e Uirapuru.