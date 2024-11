Motorista bate carro contra traseira de caminhão parado, foge e abandona jovem ferida, em Anápolis

Carro estava irregular e há suspeitas de que ele estaria embriagado

Paulo Roberto Belém - 02 de novembro de 2024

Veículo ficou bastante danificado (Foto: Divulgação)

Um jovem, de 22 anos, é suspeito de ter fugido após colidir fortemente um veículo Ford Fiesta na traseira de um caminhão Scania no fim da madrugada deste sábado (02), na região central de Anápolis.

Na fuga, ele deixou para trás uma jovem, de 20 anos, que era a passageira do veículo. Ela ficou ferida e precisou receber o socorro do Corpo de Bombeiros, já quando o dia tinha amanhecido na cidade.

A parte frontal do Fiesta ficou bastante danificada, o que revela a força do impacto da batida. Há suspeita de que o jovem que fugiu estaria embriagado, pois foi encontrado no interior do veículo restos de bebida.

A jovem socorrida foi levada para a unidade hospitalar para receber atendimento. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

O motorista é procurado pela polícia e os dados do veículo, que inclusive estaria todo irregular, devem ajudar na localização do suspeito.