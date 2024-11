Noiva tem surpresa indesejada na suíte enquanto se preparava para o casamento

Enquanto ela e o noivo estavam nos preparativos para a cerimônia de suas vidas, uma convidada indesejada assustou todo mundo

Magno Oliver - 02 de novembro de 2024

(Foto: Captura de Tela / Instagram / cintiavieiramakeup)

Levar uma pessoa ao altar de um casamento é um dos maiores sonhos de muita gente. É o seu também? Esse é um momento muito especial para noivas e noivos.

Assim, o casamento é uma das cerimônias mais marcantes da vida de uma pessoa. Sem deixar de mencionar que é uma das datas mais especiais para um casal apaixonado.

No entanto, para a noiva Cássia Carioca, que se casaria com Mateus Tonello, o dia não foi tão tranquilo como deveria. Ela passou por um imprevisto que pegou todo mundo de surpresa.

Enquanto se arrumava para a cerimônia, a noiva e sua equipe foram surpreendidas pela presença de uma cobra na suíte. Do nada, o convidado rastejante inesperado assustou todo mundo.

O susto aconteceu em um sítio em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, onde os pombinhos fizeram uma cerimônia na esfera civil.

Em publicação no Instagram, Cássia relatou que o susto aconteceu quando ela e sua maquiadora ficaram no quarto da suíte.

“Minha tia comentou sobre a possibilidade de aparecer uma cobra, e poucos segundos depois o grito: ‘cobra, cobra!’ Foi um momento desesperador”, contou a noiva.

Assim que a serpente adentrou a sala da suíte, a maquiadora Cíntia Vieira capturou o momento em vídeo e fez então a postagem.

No vídeo, é possível ver elas correndo para fora do quarto, enquanto a dona do sítio estava na tentativa de espantar o animal. A cobra acabou se escondendo no banheiro da suíte e ficou presa ali por cerca de uma hora.

Minutos depois, um homem que estava próximo ao local soube da situação e decidiu ajudar capturando a cobra e a colocando em uma gaveta.

Confira o vídeo completo da postagem:

