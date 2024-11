Pedreiro solta voz e surpreende moradores de Anápolis com grande sucesso de Eduardo Costa

Cinegrafista que registrou cena ficou chocado com habilidade do trabalhador

Davi Galvão - 02 de novembro de 2024

Momento foi filmado no bairro Boa Vista. (Foto: Reprodução)

Um registro bastante curioso foi feito por um morador de Anápolis e flagrou um pedreiro dando um show de profissionalismo e descontração.

No vídeo, feito no bairro Boa Vista, região Norte da cidade, é possível ver o trabalhador soltando a voz e cantando um trecho de Separação, aclamado sucesso de Eduardo Costa.

“Olha esse cara que sensacional. Esse cara trabalha, chega aí cedão […] Canta o dia inteirinho. Esse gosta do que faz”, brincou.

O cinegrafista, além de elogiar a disposição do rapaz, ainda teceu comentários positivos acerca da habilidade do trabalhador com a voz.

No final do registro, o morador ainda fica alguns segundos em silêncio para aproveitar o momento, com a filmagem se encerrando logo em seguida.