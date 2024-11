Entregador de aplicativo tem infeliz surpresa ao retirar pedido no Burger King, em Anápolis

Trabalhador pensou que seria mais uma corrida cotidiana, mas foi pego pela situação inesperada

Thiago Alonso - 03 de novembro de 2024

Caso ocorreu no Burger King da avenida São Franscisco. (Foto: Captura/Google Street View)

Um entregador de aplicativo denunciou ter sido furtado ao fazer a retirada de um pedido no Burger King da avenida São Francisco, na noite deste sábado (02), em Anápolis.

Segundo o homem, de 44 anos, ele havia parado a moto no estacionamento da galeria, deixando a chave na ignição, como de costume – uma vez que o procedimento é rápido.

No entanto, a vítima acabou precisando ficar no local por mais tempo, uma vez que o pedido havia demorado a ficar pronto.

Após quase uma hora de espera, o trabalhador retornou ao estacionamento a fim de continuar o trajeto, momento em que foi surpreendido ao ver que a motocicleta não estava mais lá.

Assustado, ele buscou por ajuda, até que uma pessoa emprestou o celular para ele ligar para a Polícia Militar (PM), que se dirigiu ao endereço.

No local, as câmeras de segurança foram conferidas e as imagens coletadas, sendo encaminhadas para uma delegacia da Polícia Civil (PC). Agora, um inquérito deve ser instaurado a fim de localizar o possível autor do furto.