Feirão: goianos poderão limpar nome e renegociar dívidas com até 99% de desconto; saiba como

Ação é da Serasa em parceria com os Correios

Thiago Alonso - 03 de novembro de 2024

Feirão Limpa Nome realizado pela Serasa. (Foto: Karime Xavier /Folhapress)

Consumidores com nomes inadimplentes poderão renegociar dívidas com descontos de até 99%, em mais uma edição do Feirão Serasa Limpa Nome, desta vez, em parceria com mais de 10 mil agências dos Correios.

O projeto, que se inicia já nesta segunda-feira (04) e se encerra no dia 29 de novembro, tem como expectativa oferecer mais de 550 milhões de ofertas em todo o Brasil, em parceria com mais de mil empresas de varejo, bancos, telecomunicações, água, energia e outros setores.

Os interessados devem se dirigir presencialmente até uma unidade dos Correios, onde as negociações serão feitas sem a cobrança de taxa ou custo adicional. É possível consultar os endereços e os horários de funcionamento das agências através do aplicativo ou do site da empresa.

No local, os consumidores poderão escolher uma data de vencimento para cada acordo, além de poder selecionar a quantidade de parcelas para as dívidas.

Outra novidade desta edição é que, pela primeira vez, boletos ou códigos Pix serão utilizados, facilitando o processo de renegociação, com algumas operações durando apenas 03 minutos.

A expectativa é que a ação reduza a inadimplência dos brasileiros, que atualmente atinge mais de 72,6 milhões em todo o país.