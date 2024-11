Jovem viraliza no TikTok com semelhança com Virginia Fonseca: “nem percebi que era imitação”

Vídeos chamaram atenção dos internautas, que destacaram semelhanças com influenciadora

Thiago Alonso - 03 de novembro de 2024

Jovem viralizou com imitações. (Foto: Reprodução/TikTok)

Com mais de 50 milhões de seguidores, a influenciadora Virginia Fonseca se tornou um dos maiores nomes da atualidade quando o assunto é internet no Brasil. Não à toa, várias pessoas acabam se inspirando na esposa de Zé Felipe, seja em looks, recomendações e até nos trejeitos dela.

Um desses exemplos é Alessandra Noleto (@ale_noleto), que viralizou nas redes sociais com a personagem Virgi Virgi, uma imitação da mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Os vídeos publicados pela jovem no TikTok já ultrapassam a casa dos milhões de visualizações, com alguns chegando a 7, 4 milhões, além de, claro, seguidores fiéis.

Nos registros, Alessandra utiliza bordões clássicos da influenciadora, como “bi” e “para tudo”, todos com o clássico sotaque mineiro de Virginia.

Não bastasse isso, a jovem também reproduz outros clássicos, como o tradicional início dos vídeos: “Bom dia, bom dia, bom dia”, enquanto bate palmas.

Nas redes sociais, seguidores se surpreenderam com as semelhanças entre as duas, repercutindo as publicações.

“Ela dubla? A voz é idêntica à da Virginia”, disse uma internauta.

“Eu buguei real! Fiquei olhando e pensando, depois que vi que não era ela”, comentou outra.

“Não acompanho a Virginia, mas Virgi Virgi é ótima, idêntica a voz”, destacou mais um seguidor.