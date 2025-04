Memes brasileiros que ironizam Portugal tomam conta da Internet; veja os melhores

Brincadeiras viralizaram por todo o mundo, chegando ao ponto de irritar os portugueses, que usaram as redes sociais para reclamar

Natália Sezil - 23 de abril de 2025

Bandeira, leme e moeda escolhidos para a Guiana Brasileira. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Donos de um bom-humor e de uma criatividade invejáveis, os brasileiros têm deixado portugueses com raiva após um novo meme se tornar viral: a Guiana Brasileira.

Esse é o novo nome atribuído por internautas do Brasil a Portugal, ironizando diversas coisas: a quantidade de brasileiros em território português, a “invasão” da cultura brasileira no país europeu e as relações históricas entre os dois.

Tratado como uma “colonização reversa”, o meme ganhou uma atenção especial ao longo desta semana – informação, inclusive, demonstrada pelo Google Trends.

A plataforma, que exibe as palavras mais procuradas no Google, revela que a busca pelo termo vem crescendo exponencialmente desde 17 de abril.

Com isso, diversos detalhes foram somando ao que, até então, era só um apelido. O meme ganhou outras variações, uma bandeira, lema e até mesmo uma moeda.

A “extensão intercontinental do Brasil” também foi chamada de “Pernambuco em Pé”, “Mato Grosso do Norte” e “Porto de Gajinhas”, entre muitos outros.

A bandeira escolhida uniu o símbolo português às cores brasileiras, levando o lema “Ordem e Bacalhau” em referência à “Ordem e Progresso” do Brasil.

Já a moeda que surgiu chegou a incluir Cristiano Ronaldo, que seria o governador do novo território. O jogador aparece em uma nota de “50 gajos”, que também leva os dizeres “Guiana Brasileira”.

Cristiano Ronaldo aparece na cédula da Guiana Brasileira. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)Mas como nasceu o meme?

Algumas versões de qual teria sido a origem do meme surgiram ao longo da semana na internet. Uma delas é de que a brincadeira tenha começado com uma postagem do time de futebol feminino do Barcelona.

Isso porque o clube oficializou a contratação da jogadora portuguesa Kika Nazareth em novembro de 2024, e o anúncio não foi bem visto pelos portugueses.

O uso da expressão “fala, galera”, que muito se parece ao modo de falar do Brasil, fez com que diversos internautas de Portugal reclamassem da escolha, acusando o time de “brasileirismo”.

Outra possibilidade é de que o meme tenha surgido como reflexo do aumento expressivo de brasileiros em Portugal, ou a partir da comparação do tamanho dos dois países.

Uma terceira hipótese ainda relembra momentos em que a cultura brasileira “invadiu” o cotidiano português, como quando pais e mães portugueses viralizaram com reclamações de que os filhos estavam usando expressões brasileiras.

A tendência crescia à medida que as crianças do país europeu consumiam conteúdos do Brasil na internet – em especial do youtuber Luccas Neto.

Portugueses se irritaram

A “viralização” do meme deixou diversos internautas portugueses com raiva, com vídeos cheios de reclamação ganhando visibilidade no TikTok.

Uma influenciadora portuguesa se destacou ao argumentar que “a Guiana é um país na América do Sul, não somos nós. Isto aqui é Portugal”.

“Primeiro foi o meme do ouro: ‘roubaram nosso ouro’. Depois surgiu que falamos um português arcaico, um português pré-histórico”, reclamou.

A reclamação não foi exclusiva dela, mas também foi repetida por diversos outros internautas e influenciadores no TikTok, Instagram e no X, antigo Twitter.

Diversas publicações ultrapassaram as 100 mil visualizações e conquistaram milhares de curtidas, com portugueses concordando nos comentários.

