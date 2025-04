Vídeo gera polêmica ao listar cidades mais “geladas” de Goiás: “lá faz tudo, menos frio”

Conteúdo já acumula mais de 177 mil visualizações e mais de 1.200 comentários

Paulino Henjengo - 24 de abril de 2025

Lista das cidades mais quentes de Goiás (Foto: Reprodução)

Um vídeo que circula nas redes sociais tem gerado polêmica entre os goianos. No conteúdo, um influenciador lista as cidades mais “geladas” do estado, mencionando localidades conhecidas por registrarem temperaturas mais amenas em determinados períodos do ano.

Publicado no TikTok pela página “Olhar Urbano” (@olharurbanooficial), o vídeo já acumula mais de 177 mil visualizações e mais de 1.200 comentários.

Entre os municípios mencionados estão Águas Lindas de Goiás, que ocupa o terceiro lugar. Cristalina aparece em segundo, enquanto Alto Paraíso lidera a lista. Vale destacar que Anápolis e Goiânia também fazem parte da relação ocupando a 7ª e a 18ª colocação, respectivamente.

Rapidamente, os internautas se divertiram nos comentários, elogiando a criatividade do vídeo ao retratar o clima intenso do estado.

No entanto, a repercussão veio após usuários questionarem algumas das escolhas, alegando que em determinados municípios “faz tudo, menos frio”.

“Valparaíso de Goiás está quase torrando nesse calor”, escreveu outra seguidora. “Na minha opinião, a cidade mais fria de Goiás é Jataí”, opinou outra pessoa. Já um quarto disparou, em tom de brincadeira: “Oxe, Goiânia parece o inferno de tão quente que é”.

