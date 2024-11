Passageira morre e sete pessoas ficam feridas em gravíssimo acidente próximo a Caldas Novas

Duas pessoas precisaram ser retiradas das ferragens. Todos foram encaminhados para unidades de saúde próximas

Karina Ribeiro - 03 de novembro de 2024

Imagem mostra frente do Fiat Idea bastante destruída. (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Uma mulher, ainda não identificada, morreu em um gravíssimo acidente próximo a Caldas Novas na manhã deste domingo (03). Outras sete pessoas ficaram feridas após dois veículos baterem frontalmente na GO-139.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, haviam três mulheres e um homem no Fiat Idea e dois casais no Honda Civic – sendo que a vítima estava como passageira deste último veículo.

Todos foram atendidos por duas viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que, juntamente com os bombeiros – realizaram rapidamente os primeiros socorros, estabilização e encaminhamento às unidades de saúde.

Inclusive, duas vítimas tiveram que ser desencarceradas por estarem presas às ferragens do Fiat Idea. Utilizando técnicas de expansão do painel do veículo, conseguiram liberar os membros inferiores do motorista e da passageira dianteira. Em seguida, as equipes trabalharam em conjunto para retirar todas as vítimas de ambos os veículos, imobilizando e estabilizando cada uma delas.

O local do acidente permaneceu sob a guarda das viaturas da Polícia Militar Rodoviária, que assumiram a responsabilidade de preservar a área enquanto aguardavam a chegada da Polícia Técnico-Científica (IML) e da equipe de Perícia para a realização dos procedimentos investigativos necessários.