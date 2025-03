Após contratar programa, homem é espancado e assaltado por três travestis, na saída de motel, em Aparecida de Goiânia

Suspeitas forçaram o desbloqueio do aparelho por reconhecimento facial e realizaram uma transferência bancária de R$ 500

Da Redação - 30 de março de 2025

Suspeitas foram presas em flagrante. (Foto: Reprodução)

Três travestis foram presas em flagrante suspeitas de terem agredido e roubado um homem, de 32 anos, após ele ter contratado um programa com uma delas, em Aparecida de Goiânia, na madrugada deste domingo (30).

A vítima relatou que, ao sair do motel com uma das suspeitas, foi abordado por outras duas comparsas, que o agrediram com socos na cabeça e puxões de cabelo.

Em seguida, as suspeitas forçaram o desbloqueio do aparelho por reconhecimento facial e realizaram uma transferência bancária de R$ 500, além de levar o celular e dois cartões.

A localização do telefone apontava para um motel, onde os policiais foram informados de que um dos quartos estava ocupado pelas suspeitas.

Enquanto aguardavam, a recepção do estabelecimento informou que uma delas havia escondido um objeto em um vaso de plantas, o que foi registrado por câmeras de segurança.

No momento em que as suspeitas deixaram o local, a abordagem foi realizada. Durante a revista, os policiais localizaram o celular escondido no vaso, sendo o aparelho reconhecido pela vítima.

Questionadas sobre o crime, as suspeitas admitiram o roubo e fizeram comentários em tom de deboche, dizendo que logo estariam soltas novamente.

Diante dos fatos, as três foram conduzidas para exame de corpo de delito. A condução foi realizada com apoio de outra equipe policial, e o uso de algemas foi necessário devido à resistência das envolvidas, com elas sendo presas em flagrante.