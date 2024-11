Divulgada a lista de celulares onde o WhatsApp vai parar de funcionar no final do mês

A partir de 1º de novembro a plataforma vai parar de funcionar nos modelos a seguir; Confira se o seu aparelho faz parte da lista

Magno Oliver - 04 de novembro de 2024

WhatsApp está com novidades. (Foto: Reprodução/ YouTube) WhatsApp está com novidades. (Foto: Reprodução/ YouTube)

A partir do dia 01 de novembro (sexta-feira) deste ano, os donos de celulares de fabricações mais antigas não poderão mais usar o mensageiro WhatsApp para se comunicar.

O aplicativo de mensagens será descontinuado para alguns aparelhos por incompatibilidade tecnológica para que novas atualizações sejam implementadas.

De acordo com informe da Meta, o fim do suporte de segurança e atualizações necessárias será iniciado por conta da idade avançada de alguns dispositivos.

A empresa informa que é importante que o celular com o app instalado tenha capacidades suficientes para aceitar todas as alterações feitas pelo mensageiro.

Quando um dispositivo antigo não tem os recursos necessários para atualização, o aplicativo não será mais compatível com ele.

Com a mudança, os usuários deverão atualizar o celular. Caso o aparelho não seja mais compatível com o sistema operacional, será necessário fazer o backup da conta do WhatsApp, para salvar contatos e mensagens, e transferir a conta para um aparelho mais moderno.

A companhia assegurou que todos os donos de celulares afetados pela mudança foram avisados.

De acordo com a Meta, em seu site, dispositivos com Android5 Lollipop ou inferior, como Android 4.1 terão problemas de compatibilidade por conta da exigência de recursos de softwares mais sofisticados para o bom funcionamento.

Em comunicado feito pela Central de Ajuda do WhatsApp, os celulares compatíveis devem contar com um desses sistemas operacionais a seguir:

Celulares com Android 5.0 e versões posteriores

Celulares com iOS 12 e versões posteriores

Celulares rodando KaiOS 2.5.0 e posterior, incluindo dispositivos JioPhone e JioPhone 2

Veja abaixo alguns dos celulares que podem ficar sem WhatsApp neste mês.

Samsung

Galaxy Core

Galaxy Trend Lite

Galaxy Ace 2

Galaxy S3 mini

Galaxy Trend II

LG

Optimus L3 II Dual

Optimus F5

Optimus L3 II

Optimus L7II

Optimus F5

Optimus L3 II

Optimus L7 II

Optimus L7 Dual

Optimus F3

Optimus F3Q

Optimus L2 II

Optimus F6

Enact

Lucid 2

Optimus F7

Huawei

Ascend Mate

Ascend G740

Ascend D2

iPhone

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

Outras marcas

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956

UMI X2

ZTE Grand S Flex

Veja agora os sistemas operacionais que ficarão sem WhatsApp em 2024

Android 1.0

Android 2.1

Android 2.3

Android 3.0

Android 4.0

Android 4.1

Android 4.4

Android 5.0

iOS 7

iOS 8

iOS 9

iOS 10

iOS 11

iOS 12

