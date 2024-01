Lista de celulares que vão ficar sem WhatsApp a partir de 31 de janeiro

Alteração afetará usuários do aparelho devido a grande quantidade de ferramentas adicionadas

Gabriella Pinheiro - 04 de janeiro de 2024

(Foto: Reprodução/YouTube)

É fato que, atualmente, o WhatsApp se tornou um aplicativo quase que essencial e comum não só no Brasil como em todo o mundo. Mas, muito em breve, uma lista de celulares vão passar a ficar sem a plataforma.

A mudança afetará os usuários do aparelho iPhone e começará a valer a partir de 31 de janeiro. A justificativa é que esses aparelhos não serão mais compatíveis com o aplicativo Meta – empresa responsável pela plataforma – devido a grande quantidade de ferramentas que serão adicionadas.

Quer saber quais serão eles? Leia até o final e descubra.

A partir do dia 31 de janeiro, uma série de aparelhos celulares passarão a ficar sem o mensageiro mais conhecido de todo o mundo, o WhatsApp. São eles:

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

Iphone 5s

iPad Ar

iPad mini2

iPad mini3

iPod touch

Apesar da nova alteração, os usuários desses aparelhos podem comemorar, pois ainda existe uma maneira de manter o aplicativo instalado no celular.

Para evitar com que o WhatsApp pare de funcionar no aparelho, o primeiro passo é que você entre na seção “Configurações” que está disponível no seu iPhone.

Logo em seguida, vá até a aba Geral e, posteriormente, se direcione até a Atualização de Software. Feito isso, é preciso que você espere alguns instantes e, caso você precise baixar a versão mais recente do aplicativo, faça-o.

Caso você tenha executado todo esse passo a passo, mas ainda sim nada foi mostrado, então significa que, infelizmente, o seu aparelho não será mais compatível com o WhatsApp.

Para isso, a única solução será trocar o aparelho por uma versão mais recente e que seja compatível com o aplicativo.

