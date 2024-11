Homem é preso após causar acidente no Centro de Anápolis “batendo recorde” no bafômetro

Motociclista que foi vítima do episódio teve de ser encaminhado ao Heana com fratura na perna

Thiago Alonso - 04 de novembro de 2024

Veículos ficaram bastante destruídos com o impacto. (Foto: Reprodução) Veículos ficaram bastante destruídos com o impacto. (Foto: Reprodução)

Um motorista, de 51 anos, foi preso após atropelar um motociclista, enquanto dirigia alcoolizado pela rua Afonso Prado, durante a tarde desta segunda-feira (04), no bairro Maracanã, região Central de Anápolis.

O homem trafegava pela via sentido norte-sul, quando, ao fazer uma conversão à esquerda, não viu que um motociclista vinha no sentido contrário, colidindo contra ele.

Com o impacto, o jovem, de 20 anos, foi arremessado pelo asfalto, ficando gravemente ferido e sendo necessário o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

No local, socorristas identificaram que o motociclista havia sofrido uma grave lesão na perna esquerda, encaminhando-o para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

O condutor do automóvel, por sua vez, tentou fugir da cena do acidente, mas populares que testemunharam o caso o impediram, tomando as chaves até que a Polícia Militar (PM) chegasse ao endereço.

Sob responsabilidade da PM, o suspeito foi encaminhado até uma unidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF), onde ele admitiu ter consumido quatro cervejas e duas doses de vodca. Diante disso, foi realizado o teste do bafômetro, o qual identificou a presença de 1,07 mg/L de álcool no sangue – batendo o ‘recorde’ do limite de 0,05 mg, considerável aceitável pelas autoridades.

Assim, o homem foi encaminhado para uma delegacia da Polícia Civil (PC), onde, além da bebida, também foi identificado que o carro dele estava com o licenciamento atrasado desde o ano de 2020.

Dessa forma, foi dada a voz de prisão em flagrante contra o motorista, que foi autuado pelos crimes de lesão corporal contra o motociclista, acidente de trânsito e dirigir sob influência do álcool.