Sandro Mabel garante transição tranquila e promete choque de gestão na Comurg

Prefeito afirmou que o importante neste momento é população não sentir a mudança de gestão

Pedro Hara - 04 de novembro de 2024

Sandro Mabel durante entrevista para o Portal 6. (Foto: Reprodução/YouTube Portal 6)

Prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel (UB) detalhou, durante entrevista ao Portal 6, como vem sendo a transição de gestão com Rogério Cruz (SD).

“Tem muita coisa que funciona. Tem coisa que pode funcionar melhor, tem coisa que falta uma adaptação, tem coisa que não puseram para colocar, mas são boas. Então eu quero que o nosso pessoal aprenda isso tudo para que possa ser uma transição onde a cidade sinta o menos possível essa transição nas coisas que estão funcionando bem e para a gente detectar muito perto as coisas que não funcionam, para nós não fazermos igual e ficar testando coisas que não funcionaram. A transição tem sido bem intensa, eu tenho falado com eles diariamente”, pontuou Mabel.

Durante a entrevista, o prefeito eleito afirmou que o Paço passará por uma reforma administrativa ainda neste ano para reajustar os servidores, pois existem vários que estão trabalhando com desvio de função.

Dentro do que pretende fazer nos primeiros 100 dias de governo, Mabel afirmou que a prioridade no trânsito é limpar as vias arteriais da capital, aquelas que possuem maior circulação de veículos e provocam congestionamentos, principalmente envolvendo ônibus do transporte coletivo.

Ao falar sobre a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), o prefeito afirmou que fará um choque de gestão, mandando para a rua quem não quiser trabalhar.

Ele também garantiu que a solução será definitiva e que não pensa em nada paliativo para resolver os problemas que já estão instalados na companhia.