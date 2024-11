Tire o amarelado das roupas brancas com esse segredinho (donas de casa vão agradecer)

É possível remover essas manchas sem esforço, utilizando uma misturinha caseira extremante simples

Ruan Monyel - 04 de novembro de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@venhamcom_cris)

Manter as roupas brancas impecáveis é um verdadeiro desafio. Afinal, com o tempo, as peças acabam adquirindo um tom amarelado.

Essas manchas podem ser resultado de exposição ao sol, acúmulo de produtos durante a lavagem ou até do próprio desgaste do tecido.

Mas é possível removê-las sem esforço, utilizando uma misturinha caseira extremamente simples e muito barata. Ficou curioso? Leia até o fim e veja o passo a passo.

Lavar roupas brancas é um verdadeiro filme de terror para as donas de casa, afinal, qualquer sujeira é extremamente difícil de sair.

E quando o assunto é o amarelado das peças, tudo fica ainda mais complicado, e a única solução que parece possível é jogar as roupas fora.

Mas a boa notícia é que existe um segredinho simples e acessível que pode fazer toda a diferença, tirando o amarelado em poucas horas.

A misturinha, compartilhada através de um perfil no Instagram (@venhacom_cris), leva apenas cinco ingredientes e deixa as roupas como novas.

Para fazer, em um recipiente, adicione 5 colheres de sabão em pó, 2 colheres de bicarbonato de sódio, 100 ml de vinagre de álcool e 50 ml de álcool.

Deixe a solução reagir, depois acrescente 3 colheres de água oxigenada volume 40 e misture tudo até dissolver os ingredientes.

Em seguida, adicione água fervente em quantidade suficiente para cobrir todas as peças brancas e coloque as roupas de molho.

Agora é só deixar as peças submersas de um dia para o outro e, após o tempo, realizar o enxágue em água corrente.

O resultado é instantâneo, e o amarelado das peças vai parecer que nunca existiu. Dica boa, né? Assista ao vídeo:

