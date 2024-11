6 países onde as pessoas mais acreditam em Deus (a posição do Brasil surpreende)

Conforme os dados, 89% dos brasileiros acreditam em Deus

Gabriella Pinheiro - 05 de novembro de 2024

Imagens ilustrativas de estudantes universitários. (Foto: Marcello Casal Jr./ Agência Brasil)

Uma pesquisa publicada pela Global Religion e, produzida pelo instituto Ipsos, em 2023, aponta quais são os países do mundo que mais acreditam em Deus.

Conforme os dados, 89% dos brasileiros acreditam em Deus, colocando a localidade no primeiro lugar do levantamento, bem ao lado da África do Sul.

Logo em seguida aparecem Colômbia (86%), México (85%) e Peru (84%). Tanto o Brasil como a África e Colômbia creem fielmente e possuem uma religião definida, sendo ela o cristianismo.

Para se ter uma ideia, no Brasil, conforme o Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o país tem mais estabelecimentos religiosos do que hospitais e escolas. Paralelamente, algumas religiões enfrentam fortes repressões.

Veja a lista dos 26 países onde as pessoas mais acreditam em Deus (a posição do Brasil surpreende)

Brasil – 89%

– 89% África do Sul – 89%

– 89% Colômbia – 86%

– 86% México – 85%

– 85% Peru – 84%

– 84% Turquia – 82%

– 82% Índia – 81%

– 81% Chile – 76%

– 76% Argentina – 76%

– 76% Estados Unidos – 72%

– 72% Singapura – 67%

– 67% Polônia – 64%

– 64% Canadá – 60%

– 60% Itália – 60%

– 60% Austrália – 57%

– 57% Tailândia – 50%

– 50% Hungria – 46%

– 46% Alemanha – 45%

– 45% Espanha – 44%

– 44% França – 44%

– 44% Reino Unido – 43%

– 43% Bélgica – 42%

– 42% Suécia – 41%

– 41% Países Baixos – 40%

– 40% Coreia do Sul – 33%

– 33% Japão – 19%

