Alego derruba exigência de diploma de ensino superior para cargos de chefia

Apesar da decisão, pastas mais técnicas prosseguem com a condição

Pedro Hara - 05 de novembro de 2024

Bruno Peixoto, presidente da Alego. (Foto: Carlos Costa/Alego) Bruno Peixoto, presidente da Alego. (Foto: Carlos Costa/Alego)

Após o imbróglio envolvendo o ex-deputado estadual Fred Rodrigues (PL), a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Goiás (Aleg0), derrubou a exigência de diploma de ensino superior para os cargos de chefia na Casa.

A informação foi divulgada pela jornalista Fabiana Pulcineli, do O Popular. No entanto, as pastas mais técnicas, como Engenharia e Saúde, prosseguem com a condição.

Após ser cassado, Fred ocupou a Diretoria de Promoção de Mídias Sociais, função que exigia diploma superior. Apesar de alegar ter concluído o curso de Direito na Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), a instituição não reconheceu o diploma.

Atualmente, a Alego conta com 30 diretorias e 45 secretarias.