Criança de 4 anos morre em Anápolis após receber atendimento em duas unidades de saúde

Natally Emanuelle era estudante da rede pública no município e foi homenageada em unidade onde estudava

Paulo Roberto Belém - 05 de novembro de 2024

Garotinha era estudante do Cmei Helena Melazazo, região Norte de Anápolis (Foto: Reprodução Redes Sociais)

A morte da garotinha Natally Emanuelle, de 4 anos, está gerando comoção em Anápolis nesta terça-feira (05), com várias mensagens postadas nas redes sociais lamentando o falecimento da criança.

A suspeita é que a criança tenha falecido por pneumonia bacteriana, tendo sido atendida, inicialmente, na Unidade de Pronto Atendimento Pediátrica (UPA Pediátrica) nesta segunda-feira (04), sendo transferida para a Santa Casa de Anápolis, onde morreu na madrugada.

Ela era aluna do Centro Municipal de Educação Infantil Helena Melazzo, no Bairro Las Palmas, região Norte da cidade. Nas redes sociais, a unidade se solidarizou com o falecimento repentina da garotinha.

“Hoje o dia amanheceu mais triste! O CMEI Helena Melazzo, manifesta pesar pelo falecimento de Natally Emanuelle, aluna do Infantil IIC. Neste momento de dor só nos cabe pedir a Deus que a ilumine e lhe dê paz e que conforte à sua família para que possam enfrentar esta imensurável dor com força, fé e serenidade”, disse a postagem.

O Portal 6 entrou em contato com as duas unidades para um posicionamento a respeito do ocorrido, mas até o fechamento desta matéria não houve resposta. O espaço segue aberto.