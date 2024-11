Entenda como funcionava esquema desmantelado pela PF que gerou prejuízo de R$ 1,5 milhão em Goiás

Foram cumpridos 13 mandados em Goianápolis, Trindade e Abadia de Goiás

Samuel Leão - 05 de novembro de 2024

Na manhã desta terça-feira (05), a Polícia Federal (PF) cumpriu 13 mandados judiciais, dentre eles 4 de prisão e 9 de busca e apreensão, nas cidades de Goianápolis, Trindade e Abadia de Goiás. A ação fez parte da Operação Gatunos, que investiga fraudes a benefícios de prestação continuada a idosos (BPC).

Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Federal de Anápolis, resultando também no sequestro de bens dos investigados. Em projeções, foi apontado que o prejuízo gerado aos cofres públicos foi de quase R$ 1,5 milhão.

Todavia, ainda segundo as investigações, o valor poderia ter alcançado os R$ 2.036.000 caso as autoridades não tivessem intervindo e cessado as atividades criminosas. O esquema funcionava, basicamente, através falsificação de documentos, contando com o apoio de idosos.

Os beneficiários simulavam estar em situação de vulnerabilidade social, conseguindo os benefícios irregulares por meio das fraudes. Dentre os fatos mais notáveis, durante a deflagração da operação, estão a apreensão de R$ 40 mil em cheques e uma prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, ocorridas em Abadia de Goiás.

Idosos também devem responder à autoridade policial, visto que alguns teriam participado dos esquemas, fornecendo supostamente dados em troca de benefícios e de parte do capital adquirido.

A operação foi batizada de “Gatunos” em razão do modus operandi dos investigados, que se valiam de meios ilícitos para conseguirem ganhos materiais.