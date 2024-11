6 restaurantes e lanchonetes em Anápolis que funcionam durante a madrugada

Seja por falta de horário ou mesmo após uma festa, o que não faltam são opções para acabar com a fome

Davi Galvão - 06 de novembro de 2024

Vista de Anápolis durante a noite(Foto: Danilo Boaventura)

Seja por dias muito corridos que não dão tempo de preparar o jantar, ou quando a fome bate depois de uma festa tarde da noite, às vezes é preciso procurar algum lugar para comer e não dormir com fome durante a madrugada.

Com alguns locais bastante conhecidos e outros nem tanto, fato é que existem boas opções Anápolis para poder bater aquela boquinha, mesmo após meia-noite.

Pensando nisso, o Portal 6 preparou uma lista com alguns dos restaurantes e lanchonetes que funcionam durante a madrugada, confira:

1. Gostosão

Talvez um dos locais mais conhecidos em Anápolis quando o assunto é uma boa refeição durante a madrugada, o Gostosão Lanches, localizado ao lado do Feirão do Jundiaí, é um dos estabelecimentos abertos há mais tempo na cidade.

Com diversas opções de sanduíches e bebidas, o local também aceita pedidos via delivery e, embora oficialmente encerre as atividades 04h, não costuma fechar enquanto houver clientes.

2. Oliveira Burger Pizzaria e Restaurante

Localizado no bairro JK, próximo à Havan, o Oliveira Burger também funciona com um horário versátil para agradar tanto o público tradicional quanto os corujões.

Servindo desde pratos executivos no almoço, o estabelecimento também abre para o jantar e atende até às 02h, com um cardápio diversificado com hambúrgueres, pizzas e entradas típicas.

3. Pamonha Pura

Outro estabelecimento aberto até altas horas da madrugada e também já enraizado nas noites anapolinas é o Pamonha Pura, localizado no bairro Jundiaí, de frente à Praça Dom Emanuel.

Abrindo as portas às 17h, o local, além de – obviamente – pamonhas, também tem uma extensa variedade de caldos, churrascos, pizzas e executivos.

4. Mr. Dog

Mais um ponto carimbado e extremamente popular na cidade é o Mr. Dog, opção segura para quem está procurando um lanche em horários mais alternativos.

Servindo cachorros quentes para todos os gostos, com opções que vão desde a tradicional salsicha a até strogonoff de carne, os molhos também conquistam quem passa por lá.

5. Gordon’s Lanches

Talvez um dos locais mais icônicos da cidade durante as altas horas, o Gordon’s Lanches também é um dos pontos mais emblemáticos para uma boquinha nas altas horas.

Presença já antiga em Anápolis, o estabelecimento como qualquer pit dog que se preze contém uma extensa variedade de sanduíches e também costuma funcionar enquanto houver demanda.

6. Feiras

Em último, mas não menos importante, cabe uma menção mais do que honrosa às diversas feiras por toda a cidade que, apesar de não funcionarem ao longo da madrugada em si, já foram a salvação de diversos fins de saídas.

Isso porque, assim que abrem, por volta de 05h, as tradicionais pastelarias já estão em funcionamento, sendo uma ótima opção para marcar o fim de uma noite.