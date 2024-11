Golpista do Marista: influencer revela truques de jovem famosa por dar prejuízo em bairro nobre de Goiânia

Vídeo foi publicado pelo influenciador Guilherme Risone e repercutiu na web

Gabriella Pinheiro - 06 de novembro de 2024

Guilherme Risone. (Foto: Reprodução/ TikTok)

Se casos como golpista do Tinder, do INSS e até de falsos motoristas de aplicativo já deram as caras em Goiás e repercutiram nas redes sociais, agora um novo tipo de crime supostamente realizado por uma moradora de Goiânia tem repercutido e já rendeu até um apelido para a suspeita: golpista do Marista.

A situação ganhou força após o influenciador Guilherme Risone (@guilhermerisone) publicar um vídeo no TikTok, com alguns relatos enviados à ele contando sobre uma jovem que tem dado calote em alguns estabelecimentos da capital.

Na prática, conforme os depoimentos, a golpista diz ser filha de um dono de fazenda e que possui um jatinho. Para fortificar a ideia de uma vida de luxo, ela ainda usaria pertences pessoais dos amigos, fingindo que são delas – não os devolvendo mesmo após o uso.

A fama de caloteira teria começado no momento de enviar PIX. Isso porque na hora de pagar, ela supostamente afirma que o sistema está fora do ar e pede para que algum colega pague a conta, mas o dinheiro não é devolvido. De acordo com o relato, ao menos seis pessoas já teriam sido vítimas.

O golpe logo se estendeu a estabelecimentos e foi responsável pelo apelido de “golpista do Marista”. Segundo depoimentos enviado ao influencer, ela teria costume de ir em bares como Bahrem, Alma e Medellin, onde se senta em mesas na calçada ou próxima à saída já de caso pensado – com o objetivo de não pagar a conta.

Dessa forma, ela faz diversos pedidos, consumindo cerca de R$ 500, e aguarda até que o bar fique lotado para que ela solicite uma viagem por aplicativo e, se misturando ao elevado fluxo de pessoas, saia sem que a conta seja paga.

“Eu entendendo o mecanismo dos dublê de rico”, brincou uma internauta.

“Meu país Goiânia entregando sempre tudo kkkk”, diz outra.

Veja o vídeo: