Militar denuncia motorista de Uber que recusou corrida ao notar que ela era cadeirante

Situação, que aconteceu no dia 11 de outubro, foi registrada por câmeras de segurança

Samuel Leão - 06 de novembro de 2024

Uber avançou e, simplesmente, deixou a cadeirante para trás. (Foto: Reprodução)

Karolina Vieira, 44 anos, militar reformada da Força Aérea Brasileira (FAB), viveu uma situação de discriminação ao solicitar um carro por aplicativo em Luziânia, região do Entorno do Distrito Federal. Ao se aproximar do veículo acompanhada da filha, o motorista identificou que Karolina era cadeirante e, sem qualquer explicação, arrancou com o carro, cancelando a corrida.

A situação, que aconteceu no dia 11 de outubro, mas só veio à tona recentemente, foi registrada por câmeras de segurança, que captaram o exato momento em que o motorista acelera, deixando-a no local.

Embora o caso tenha ocorrido no início de outubro, o boletim de ocorrência foi registrado apenas no dia 29 do mesmo mês. Em depoimento à Polícia Civil (PC), Karolina relatou o sentimento de constrangimento ao ser recusada pelo motorista, de 28 anos, que dirigia um Volkswagen Gol vermelho. A corporação iniciou investigação para apurar o ocorrido.

Em nota à imprensa, a Uber se manifestou sobre o episódio, informando que lamenta o ocorrido e reiterando que qualquer forma de discriminação é inaceitável dentro da plataforma.

O vídeo circulou nas redes sociais, levantando discussões sobre a inclusão de pessoas com deficiência em serviços de transporte por aplicativo. Entre os comentários, foram destacadas críticas à atitude do motorista e o apoio à vítima.

“Ele está errado, independentemente se o carro não é apropriado ele deveria ter explicado a situação, porém pelo que vimos nesse vídeo é ele sair sem dar se quer uma satisfação. Antes de ser um profissional ele precisa entender que é um ser humano. E por aí vai”, comentou uma internauta.

Portanto, as investigações da PC seguem em andamento.