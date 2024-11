O que acontece se um passageiro conseguir abrir a porta do avião durante um voo

Este é um dos maiores medos de pega avião com a frequência, mas a resposta é simples

Isabella Valverde - 06 de novembro de 2024

Avião no ar. (Foto: Reprodução)

Um dos maiores medos de alguns passageiros é imaginar que alguém poderia abrir a porta de um avião enquanto ele está em pleno voo.

Mas é importante saber que isso é, na prática, impossível. A engenharia por trás das aeronaves garante que a segurança dentro da cabine seja absoluta, mesmo diante de situações extremas.

Para começar, as portas dos aviões comerciais são projetadas para permanecerem hermeticamente fechadas durante o voo.

Isso ocorre por causa da diferença de pressão: a pressão interna é muito maior que a externa, especialmente em altitudes elevadas.

Essa diferença faz com que as portas sejam pressionadas contra a fuselagem com uma força tão grande que nenhuma pessoa conseguiria abri-las.

Além disso, os aviões possuem mecanismos de segurança automáticos que bloqueiam as portas assim que a aeronave pressuriza.

Mas e se, de alguma forma, fosse possível abrir a porta? O resultado seria catastrófico.

Segundo especialistas, uma abertura repentina causaria uma despressurização brusca da cabine.

Em questão de segundos, o ar pressurizado escaparia violentamente, provocando ventos extremamente fortes capazes de deslocar objetos e, em casos mais extremos, até mesmo pessoas próximas.

O oxigênio disponível diminuiria drasticamente, e as máscaras de emergência cairiam para que todos pudessem respirar.

A temperatura dentro da cabine também despencaria. A mais de 10 mil metros de altura, o frio externo pode chegar a -50°C, o que agravaria ainda mais a situação.

O risco de danos estruturais ao avião também seria considerável, com a integridade da fuselagem podendo ser comprometida.

Felizmente, graças às rigorosas normas de segurança e à engenharia precisa, a probabilidade de isso acontecer é praticamente zero.

Em geral, as aeronaves são projetadas para resistir a quase qualquer imprevisto, garantindo que os passageiros viajem com total proteção, mesmo nas alturas.