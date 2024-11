6 sinais de que um homem começa a dar quando está tendo uma amante no sigilo

Todas essas pistas combinadas podem chegar a uma possível infidelidade

Magno Oliver - 07 de novembro de 2024

(Foto: Reprodução)

Existem um conjunto de sinais bem nítidos existentes quando um homem começa a emitir quando está tendo uma amante no sigilo absoluto e muita gente não percebe.

Assim, quando um homem mantém um relacionamento paralelo em segredo, o convívio diário acaba nos ajudando a notar alguns padrões de comportamento

1. Ele dobra a atenção nos cuidados pessoais

Fique de olhos bem abertos, pois, de repente, acontece uma mudança repentina de comportamento e ele começa a se cuidar muito. Assim, o homem passa a investir mais em cuidados pessoais, como usar perfumes diferentes, comprar mais roupas e até começar a ir para academia. Isso pode indicar que ele quer impressionar alguém além de você.

2. Ele começa a dar muita atenção ao celular

Vai ao banheiro e leva o celular? Vai dormir e o aparelho está lá embaixo do travesseiro? Muito cuidado quando ele se torna muito protetor e desconfiado com o celular o tempo todo, sempre o mantendo por perto e com notificações silenciosas. Isso pode sugerir que ele tem algo a esconder de ti.

3. De repente, ele perde o interesse em você

Não está mais a fim de sexo, não te dá um beijo, não te faz um carinho, isso pode ser um sinal forte. Pois o interesse por momentos a dois acaba diminuindo, e ele parece menos envolvido emocionalmente com você. Esse afastamento pode indicar que ele está investindo em uma relação com outra pessoa.

4. Mudança repentina nos horários e na rotina

Percebeu que ele está chegando mais tarde em casa após o trabalho? Tem alguma amizade nova que ele sempre está encontrando? Estes sinais podem indicar que o homem está inventando compromissos inesperados para não ficar com você em casa. Isso pode ser uma forma de criar tempo para ver outra pessoa.

5. Os gastos dele aumentaram inexplicavelmente

De repente, você percebe que ele começa a gastar mais com cartões de crédito e dinheiro sem uma razão específica e justificável. Muitas vezes os gastos nem foram com ele próprio. Assim, isso pode indicar que está pagando por encontros ou presentes para uma amante secreta.

6. Ele fica mais ativo e frequente nas redes sociais

Por fim, ele passa a ficar mais ativo nas redes sociais, postando muitos storys, postando fotos “biscoitando” quando sai da academia ou até muda as senhas das contas. Isso pode indicar que está se comunicando em segredo com outra pessoa e usando as redes sociais para falar com a pessoa.

