Aliá Investimentos e BTG Pactual inauguram primeira unidade em Anápolis de olho no potencial econômico e industrial da cidade

Ao Portal 6, sócio-fundador da empresa detalhou planos para os empresários da cidade

Pedro Hara - 07 de novembro de 2024

Kayo Fraga, sócio-fundador da Aliá. (Foto: Divulgação)

Especializada em gestão patrimonial para empresas, famílias de alta renda, influenciadores e atletas, a Aliá Investimentos, em parceria com o BTG Pactual, lançou na noite desta quarta-feira (06) a primeira unidade da empresa em Anápolis.

A sede está instalada na Avenida Dom Prudêncio, no Jundiaí.

Em entrevista ao Portal 6, Kayo Fraga, sócio-fundador da Aliá, explicou que o potencial econômico de Anápolis foi um dos fatores que motivaram a instalação da empresa na cidade.

“Quando olhamos para o potencial econômico de Anápolis e o que a cidade representa no PIB goiano e na importância para a indústria nacional, fizemos um estudo e identificamos que fazia sentido ter uma filial e não apenas um braço de Goiânia. É um investimento bastante relevante da nossa parte, considerando as particularidades da região e o potencial econômico. Então, enxergamos Anápolis não como um braço de Goiânia, mas como a segunda cidade com maior potencial dentro do nosso estado”, afirmou Kayo.

Além do potencial econômico da cidade, a diversidade da indústria anapolina foi outro fator que atraiu a Aliá Investimentos, que se destaca por ser uma empresa goiana e que conhece a realidade dos empresários de Goiás.

“Temos o Daia, o Porto Seco. Muitos desses empresários recebem semanalmente profissionais do mercado financeiro vindos de outras cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro. Entendemos que muitos desses empresários não conseguem evoluir em negócios ou até mesmo ter um entendimento claro sobre as propostas do mercado financeiro, que são importantes, mas às vezes vêm envelopadas de uma forma muito ‘Faria Lima’. Nossa estrutura considera profissionais capacitados e experientes, que tiveram vivência em outras cidades do país, mas que são goianos e conhecem as particularidades daqui. Sabemos sentar à mesa com o empresário goiano e entender todo o contexto que ser goiano traz para a indústria nacional”, destacou Kayo.